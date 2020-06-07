السعودية تتخطى عتبة الـ100 ألف إصابة بكورونا

شهدت السعودية لليوم الثاني على التوالي أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات بالوباء في المملكة عتبة الـ100 ألف

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 36 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 34 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوى في المملكة إلى 712 حالة وفاة.

ورصدت الوزارة خلال الساعات الـ24 الماضية 3045 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (مقابل 3121 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في المملكة منذ بداية الجائحة 101914.

وتماثل 1026 شخصا للشفاء من الفيروس في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 72817 شخصا.

وأصبحت السعودية أول دولة عربية تجاوزت عتبة الـ100 ألف إصابة مؤكدة بكورونا