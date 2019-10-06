السعودية تتعهد بالعمل لرفع السودان من قائمة الارهاب الأميركية

ياتي هذا الاعلان أعقاب زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك للرياض، حيث التقيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ذكرت وزارة الخارجية السعودية الأحد أن المملكة تعمل على رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر "تعمل المملكة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب".

وتأتي التغريدة في أعقاب زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك للرياض، حيث التقيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجاء في التغريدة أيضا أن المملكة تعمل على "إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة.. وتجويد المشاريع القائمة"، مضيفة أن السعودية تعمل كذلك على دعم السودان "في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسع الزراعي".

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على الخرطوم منذ تسعينيات القرن الماضي رفع بعضها، لكن اسم السودان لا يزال على قائمة الإرهاب.

ويشارك السودان في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لمحاربة المتمردين الحوثيين.

وكان عضو مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع التي تقاتل في اليمن، محمد حمدان دقلو على مشاركة السودان في التحالف قد قال في تصريحات سابقة، إن قرار بقاء أو سحب القوات السودانية من اليمن "يحدده الشعب السوداني".

وشهد السودان في نهاية ديسمبر الماضي، ثورة شعبية أطاحت نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد ثلاثة عقود.

وتولى مجلس عسكري السلطة في البلاد بعد ذلك، ثم توصل في أغسطس الماضي مع حراك المدنيين بقيادة قوى الحرية والتغيير، إلى اتفاق تشكل بموجبه مجلس سيادة مشترك، ومجلس وزراء بقيادة حمدوك.