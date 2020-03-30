السعودية تتكفل بعلاج مرضى كورونا مجانا والبحرين تواصل اجلاء رعايها من إيران

تكفلت السعودية، التي سجلت ثماني وفيات من بين 1453 حالة إصابة بفيروس كورونا، بعلاج المواطنين والمقيمين المصابين بفيروس كورونا، بينما سجلت الامارات وفاتين جديدتين بالفيروس وواصلت البحرين اجلاء رعاياها من إيران حيث يستفحل تفشي المرض.

قال توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي الاثنين إن السعودية ستتكفل بعلاج أي شخص مصاب بفيروس كورونا في البلاد في الوقت الذي اتخذت فيه وزارة الزراعة خطوات لتعزيز إمدادات القمح والماشية الحية وسط مخاوف عالمية من حدوث نقص في المواد الغذائية.

وسجلت السعودية ثماني حالات وفاة من بين 1453 حالة إصابة وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وقال الربيعة إن الملك سلمان سيتكفل بعلاج المواطنين والمقيمين الذين أصيبوا بالفيروس وحث الناس الذين لديهم أعراض على إجراء فحوص.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشرف على جهود احتواء الفيروس ليلا ونهارا.

ورأس الملك سلمان في الأسبوع الماضي قمة استثنائية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لزعماء مجموعة العشرين لتعزيز الرد العالمي على جائحة كورونا.

ويعقد وزراء تجارة مجموعة العشرين مؤتمرا طارئا عبر الفيديو يوم الاثنين لبحث التعاون في سلسلة الإمدادات.

وقال متحدث باسم وزارة الزراعة السعودية في مؤتمر صحفي منفصل إن السعودية ستبدأ في استيراد ما لا يقل عن 1.2 مليون طن آخرين من القمح الشهر المقبل إضافة إلى الاحتياطيات الاستراتيجية التي تزيد على مليون طن.

وقال عبد الله أبا الخيل إن السعودية ستوسع أيضا من قائمة الدول التي يمكنها أن تستورد منها الماشية الحية.

ويقول مسؤولو الصحة العامة إن خبرة السعودية السابقة في التصدي لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ساعدتها في الاستعداد لتفشي فيروس كورونا المستجد.

واتخذت السعودية خطوات صارمة لاحتواء المرض وأوقفت رحلات الطيران الدولية وأغلقت معظم الأماكن العامة وفرضت حظر تجول جزئيا.

وتم تشديد القيود على التنقل مع فرض قيود شديدة على الدخول والخروج من الرياض ومكة والمدينة وجدة. وقالت وزارة الداخلية يوم الاثنين إنها فرضت قيودا على الوصول لست مناطق في مكة مثلما فعلت في مطلع الأسبوع مع عدة أحياء في المدينة.

وفي دول أخرى بالمنطقة سجلت دولة الإمارات الاثنين وفاة شخصين من العرب والآسيويين وكلاهما في الأربعينات من العمر وكانا يعانيان من مشكلات في القلب مما رفع عدد حالات الوفاة إلى خمسة من بين 611 حالة إصابة.

ومددت دولة الإمارات نظام التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي.

وقال منظمو إكسبو 2020 دبي يوم الاثنين إن لجنة التسيير وافقت على بحث تأجيل افتتاح المعرض العالمي لمدة عام بعد طلبات من الدول الأعضاء المتضررة من فيروس كورونا.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة العُمانية، تسجيل 12 حالة إصابة بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 179 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى وجود 29 حالة متماثلة للشفاء.

وقالت وزارة الصحة في البحرين إن طائرة أخرى تحمل مواطنين تم إجلاؤهم من إيران وصلت إلى المنامة دون أن تذكر تفاصيل. وسجلت البحرين أربع حالات وفاة و500 حالة إصابة بكورونا.

وقالت هيئة الطيران المدني الكويتية إن الكويت أعادت مئات المواطنين من بريطانيا وفرنسا وإيران منذ يوم السبت.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 739 ألفا، توفي منهم أكثر من 35 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا، بحسب موقع Worldometer.