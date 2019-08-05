السعودية تتهم الحوثيين بالتحالف مع داعش وتحبط هجوما جويا

اعلن التحالف العربي الذي يقاتل في اليمن عن احباط هجوم جوي وإسقاط طائرات مسيرة باتجاه جنوب السعودية

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن «القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي؛ تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة».وأوضح العقيد المالكي أن «الميليشيا الحوثية الإرهابية، بدأت استخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن نفذت هجومها على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم داعش الإرهابي.

هجوم ثلاثي حوثي

وصباح اليوم الاثنين أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين في اليمن، شن هجوم واسع على مطارين سعوديين وقاعدة جوية بطائرات مسيرة.

وقال متحدث قوات الحوثيين "يحيى سريع" بحسب قناة المسيرة إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف".

وأضاف أن "العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار فى مطار نجران وكانت الإصابة مباشرة وتسببت فى تعطيل الملاحة الجوية فى المطار".

أما العملية الثانية وفقا لسريع فقد "استهدفت مواقع عسكرية مهمة وحساسة فى قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير وكانت الإصابة دقيقة".

وتابع "العملية الثالثة استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى فى مطار أبها الدولي وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت فى تعطيل الملاحة الجوية فى المطار".

وقال "سريع" إن هذا الاستهداف يأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة".