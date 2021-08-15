السعودية تجلي أعضاء بعثتها في أفغانستان

أجلت السعودية أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان اوردته وكالة الانباء الرسمية (واس) إنه ”قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابل، وتم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية“.

وباتت حركة طالبان على وشك الاستيلاء على السلطة بالكامل في أفغانستان، بعدما دخلت العاصمة كابول.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية، مساء الأحد، أن عدة انفجارات سُمع دويها في العاصمة كابول وسط استمرار حالة من الغموض في أعقاب دخول مسلحي حركة طالبان المدينة والخروج المفاجئ للرئيس أشرف غني.

وقالت القناة الإخبارية الأولى، إن دوي عدة انفجارات سُمع في العاصمة، في حين قال ساكن من حي ماكروريان بوسط المدينة إنهم سمعوا دوي انفجارين ليسا كبيرين.

وقال شهود في المدينة، إن الأجواء هادئة بوجه عام، لكن نقاط التفتيش التابعة للشرطة باتت بدون أفراد بعد أن تم حل قوات الأمن.