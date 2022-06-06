السعودية: تجهيزات جديدة ومطوَّرة لحج هذا العام 2022

كشف رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل المكلف، الدكتور ساعد الجهني عن أن حج هذا العام 2022 سيشهد وجود خيام منى المطورة التي تحاكي الغرف الفندقية، وعودة الوجبات لما كانت عليه في عام 1440هـ، بشكل يلبي رغبات ضيوف الرحمن من حيث تنوع الخدمات

وبين الجهني أنه تمت تغطية مشعر عرفة بالكهرباء دون الحاجة لاستخدام المولدات الكهربائية التقليدية.

وبحسب صحيفة سبق التي نقلت عن المسؤول السعودي فان نقص عدد الحجاج هذا العام سينعكس ايجابا على الجودة العالية في تقديم الخدمات، بالإضافة الى اطلاق عدد من المبادرات التي تهدف الى الارتقاء بالأعمال التطوعية في مجال الحج والعمرة، وإيجاد بيئة جاذبة لإسهام الشباب في التطوع.

كما أشار رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل المكلف إلى دور مبادرة "قياس"، التي تتمثل في قياس جاهزية الشركات في العمل قبل الموسم، وكذلك قياس رضا الحجاج أثناء الموسم، وقياس رضا العاملين بالشركات عن الأداء.