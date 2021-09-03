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السعودية تحبط تهريب 66 الف زجاجة ويسكي

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2021 - 02:07
احباط محاولة تهريب خمور الى السعودية
احباط محاولة تهريب خمور الى السعودية

اعلنت السلطات السعودية عن احباط تهريب شحنة ضخمة من الخمور على 3 مراحل  كانت  مخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي ومنفذ البطحاء الا انها لم تحدد الجهة القادمة منها الا انها اشارت الى اعتقال 8 اشخاص كانت الطلبيات مرسلة اليهم

احباط محاولة تهريب خمور الى السعودية

واوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ان المضبوطات شملت كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور، بلغت أكثر من 66 ألف زجاجة في مجملها 

وفصلت بالقول أنه في المحاولة الأولى وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ البطحاء عبارة عن “عصائر برتقال” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوع الشاحنة وحمولتها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ عُثر على أكثر من 25 ألف زجاجة خمر كانت مُخبأة ضمن الإرسالية.

 

وفي المحاولة الثانية عثر على 16.8 ألف زجاجة خمر في منفذ البطحاء أيضًا، مُخبأة ضمن إرسالية “مياه شرب” مُعبأة، وردت عبر المنفذ، فيما أحبطت في المحاولة الثالثة تهريب أكثر من 24 ألف زجاجة خمر في ميناء جدة الإسلامي، وذلك بعد محاولة تهريبها ضمن إرسالية وردت للمملكة عبر الميناء عبارة عن “فلاتر مكائن”.


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