اصابات في غارات حوثية على مطار ابها السعودي

اصيب 8 اشخاص على الاقل في غارة ثانية لطائرة حوثية على مطار ابها جنوبي غربي السعودية بعد قليل من اعلان المملكة هجوما بطائرة مسيرة

اعتراض طائرة ثانية على ابها

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن "اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي".

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف قوله: "المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية"، مؤكدا أن "الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب".

توقف قصير للملاحة

وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعلن اعتراضه صباح الثلاثاء طائرة مسيّرة مفخخة ما تسبب في توقف قصير لحركة الملاحة في مطار ابها لكن دون وقوع إصابات.

وقالت مصادر رسمية سعودية

ان الطائرة حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي"، مشيرة إلى "تناثر الشظايا جراء الاعتراض في محيط المطار دون إصابات أو أضرار". واعتبر التحالف العربي "محاولة المليشيا الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة جريمة حرب".

وقالت قناة الإخبارية الحكومية إنّ "شظايا الطائرة بعد اعتراضها اصابت بعض الأجزاء بالمطار باتجاه مدرج الطائرات". وأضافت "في بداية الإصابة كان هناك توقف (للرحلات) لضمان سلامة الطائرات القادمة والمغادرة وكذلك المدنيين المتواجدين داخل المطار".

اعتراض صاروخ باليستي

في وقت سابق عن هذا الهجوم، أعلن التحالف "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه نجران" في جنوب المملكة.

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعاً داميا ضدّ الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

ومن المقرّر أن يباشر السويدي هانس غروندبرغ رسميا في الخامس من أيلول/سبتمبر مهامه في منصب المبعوث الخاص إلى اليمن خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث.