السعودية تحدد اجازة عيد الاضحى

حددت المملكة العربية السعودية رسميا فترة إجازة عيد الأضحى لعام 2019 ما بين نهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس (الموافق 4 ذي الحجة)، حتى يوم الأحد 18 أغسطس، (الموافق 17 ذي الحجة).

لتكون فترة الاجازة 12 يوما كاملا

ومن المنتظر أن تعلن السعودية، موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى، والتي تشير البحوث الفلكية إلى أنه متوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الأحد 11 آب، فيما سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم الاثنين 12 آب.