السعودية تحدد الجنسيات المؤهلة للسياحة فيها

فتحت السعودية اليوم 1 أغسطس 2021، أبوابها للسياح وبعد نحو عام ونصف من انتشار جائحة كورونا، خصصت المملكة موقعا إلكترونيا للحصول على تأشيرتها.

ما هي الجنسيات التي ستدخل السعودية

تجدر الإشارة إلى أن الجنسيات المؤهلة للسياحة في السعودية هي الآتية":

مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأندورا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهولندا، وهنغاريا، وآيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وموناكو، والجبل الأسود، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وروسيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، وبروناي، والصين -بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو- واليابان، وكازاخستان، وماليزيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأوقيانوسيا، وأستراليا، ونيوزيلندا".

التسجيل على منصة الكترونية

وخصصت السعودية موقعا إلكترونيا لتسجيل كل من يرغب في زيارتها والحصول على تأشيرتها السياحية الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية السريعة وسهلة الاستخدام، التي يمكن للسياح والزوار حاملي جنسية 49 دولة مؤهلة التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية، حيث أن التأشيرة الإلكترونية ستكون متعددة الدخول ولمدة عام واحد؛ ما يسمح للسياح بقضاء ما يصل إلى 90 يوما في المملكة ومعايشة الأنشطة المتعلقة بالسياحة والعمرة، ووفق الاحترازات والشروط التي أعلنتها المملكة، وهي التحصين الكامل بأحد اللقاحات المعتمدة في السعودية، وفحص "بي سي آر"، والتسجيل في بوابة مقيم الإلكترونية".

الزامية التحصين في السعودية

وبدأ في المملكة العربية السعودية، الأحد، سريان العمل بتطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول المنشآت العامة والخاصة والنشاطات الاجتماعية وللموظفين في القطاعين العام والخاص أو المؤسسات غير الربحية وذلك بهدف الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وكانت قد قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان أنه يحظر "دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين".