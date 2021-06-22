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السعودية تحذر.. والحرارة قد تقترب من الـ50 في مكة

منشور 22 حزيران / يونيو 2021 - 12:03
تحذير من ارتفاع درجات الحرارة في السعودية
تحذير من ارتفاع درجات الحرارة في السعودية

حذر مركز الأرصاد السعودي، عبر إنذار جديد، من نشاط في الرياح السطحية، وتدني مستوى الرؤية، وارتفاع الأمواج في مكة المكرمة، مع التوقع باقتراب الحرارة من 50 درجة.

هذا وتوقع مركز الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيا، وتتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة، لافتا إلى أن الحرارة القصوى قد تصل إلى 48 درجة

 

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