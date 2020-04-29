السعودية تدعو «الانتقالي الجنوبي» باليمن للعدول عن قرار الإدارة الذاتية

ناشدت حكومة السعودية الجماعة الانفصالية الرئيسية في اليمن، التي أعلنت الحكم الذاتي في الجنوب، الالتزام باتفاق لإنهاء مواجهة سابقة مع الحكومة المدعومة من الرياض.

ويهدد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، يوم الأحد الماضي، والذي تضمن الإدارة الذاتية في المناطق الجنوبية، بتجديد الصراع مع الحكومة.

وكلاهما جزء من تحالف عسكري شكلته السعودية لمحاربة حركة الحوثيين المتحالفة مع إيران، والتي أطاحت بالحكومة المعترف بها دولياً من السلطة في العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

ودعت الحكومة السعودية في بيان صدر في وقت متأخر مساء الثلاثاء إلى “إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض”، في إشارة إلى اتفاق لتقاسم السلطة الذي أبرم في نوفمبر.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية باليمن قد حث، الإثنين، المجلس الانتقالي الجنوبي على التراجع عن هذه الخطوة، قائلا إنها عمل تصعيدي في وقت يتعين فيه على كل الأطراف التركيز على التصدي لفيروس كورونا المستجد.

كما أشاد مجلس الوزراء بالتحالف لتمديده لمدة شهر وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني بسبب فيروس كورونا، وقالت الرياض إن الهدنة ستساعد أيضا في تخفيف معاناة اليمنيين خلال شهر رمضان، الذي بدأ يوم الجمعة، ودعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.