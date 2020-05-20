السعودية تدعو إلى تحري هلال عيد الفطر مساء الجمعة

دعت المحكمة العليا السعودية، الأربعاء، المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية هلال عيد الفطر المبارك، مساء الجمعة المقبل، على أن يقوم من يراه سواء بالعين المجردة أو المناظير بإبلاغ أقرب محكمة.

جاء ذلك وفق بيان للمحكمة العليا السعودية، بشأن تحري رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1441، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقالت المحكمة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنها تدعو "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء الجمعة، الموافق 29 من شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "ترجو المحكمة العليا ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام عيد الفطر، فيما تعمل كثير من الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.