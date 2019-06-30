السعودية تدعو العراق والبحرين إلى تجاوز أزمة "السفارة"

دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، كلا من العراق والبحرين إلى ضرورة تجاوز أزمة الأحداث “المؤسفة” التي استهدفت سفارة المنامة في بغداد، حيث قام متظاهرون عراقيون بإنزال العلم البحريني مساء الخميس الماضي.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن استنكار المملكة الشديد لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين.

وشدد البيان “على أن المملكة وهي تعرب عن إدانتها لهذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة كافة، ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية”.

وأهاب البيان “بقدرة كل من البحرين والعراق على تجاوز تلك الحادثة”، مؤكدا “وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

واستدعت مملكة البحرين الجمعة سفيرها في بغداد للتشاور بعد الاعتداء على السفارة من قبل محتجين على ورشة المنامة التي حضرها إسرائيليون لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، داعية الحكومة العراقية إلى حماية الموظفين والدبلوماسيين العاملين بالسفارة.

(د ب أ)