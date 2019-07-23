السعودية تدعو المجتمع الدولي لحماية الملاحة البحرية 

قالت السعودية الثلاثاء إن اعتراض إيران لسفن تجارية بما فيها احتجاز سفينة بريطانية في مياه الخليج يعد انتهاكا للقانون الدولي وحثت المجتمع الدولي على ردع مثل هذه التصرفات.

وقالت الحكومة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه".

وأعلنت إيران يوم الجمعة أنها احتجزت الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو التي كانت متجهة إلى ميناء في السعودية وغيرت مسارها فجأة بعد عبور مضيق هرمز عند مدخل الخليج.

ووصفت بريطانيا الأمر بأنه "قرصنة دولة" ودعت إلى تشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الملاحة في أكثر ممرات نقل النفط أهمية بالعالم.

وفي الاثناء، قالت وزارة النفط العراقية يوم الثلاثاء إن إيران طمأنت العراق بشأن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وأضافت في بيان أن إيران أبلغت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بذلك خلال زيارته لطهران يوم الاثنين.

وقال البيان إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعطى تطمينات للوفد العراقي بشأن ضمان حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز واحترام القانون الدولي الذي يكفل ذلك.