السعودية تدعو لاتفاق عادل في أزمة سد النهضة

أصدرت السعودية بيانا جديدا حول أزمة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا، محذرة من تصعيد خطير في المستقبل.

وورد في بيان نشرته السفارة السعودية في مصر، أن نائب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة خالد بن محمد منزلاوي ناقش ملف سد النهضة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك في اجتماع افتراضي للجنة العربية المصغرة مساء أمس الأربعاء.

وأكد منزلاوي خلال الاجتماع أن المملكة تتمتع بعلاقات متميزة مع جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى تفويض جامعة الدول العربية بمتابعة تطورات الموضوع في مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف.

وشدد على أهمية الأمن المائي لكل من مصر والسودان، ورفض أي عمل أو إجراء من شأنه أن يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، منوها بضرورة استئناف المفاوضات بـ"حسن نية" للتوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع لتجنيب المنطقة أي تصعيد خطير في المستقبل.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد العديد من الصراعات التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وأن لقاء أعضاء اللجنة العربية بالأمين العام للأمم المتحدة يهدف إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التدابير الوقائية وإطلاق مبادرة سلمية لحل الخلافات العالقة، داعيا جميع الأطراف على مواصلة المفاوضات.