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السعودية تدعو لتدخل أممي "فوري" لوقف الاستيطان الاسرائيلي

السعودية تدعو لتدخل أممي "فوري" لوقف الاستيطان الاسرائيلي
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