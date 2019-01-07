السعودية تدفع بقواتها على الحدود مع اليمن

دفعت العربية السعودية بالمزيد من قواتها المسلحة الى الحد الجنوبي الفاصل بين أراضيها واليمن.

دفعت العربية السعودية بالمزيد من قواتها المسلحة الى الحد الجنوبي الفاصل بين أراضيها واليمن.

وقالت وزارة الحرس الوطني السعودية انها ارسلت تعزيزات إضافية لرفد قواتها المرابطة في اليمن

وكتبت الوزارة في "تويتر": "تنطلق طلائع إضافية من قوات وزارة الحرس الوطني من معسكرات لواء الملك عبد العزيز الآلي بمحافظة الأحساء للمشاركة في الدفاع عن حدود بلادنا الغالية في الحد الجنوبي".