السعودية تدمر كهوف تحوي صواريخ باليستية للحوثي

دمر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، كهوف ومخازن تحوي على صواريخ باليستية تطلقها جماعة "الحوثي" تجاه المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن التحالف دمّر كهفين جبليين لتخزين الصواريخ الباليستية باليمن، بالإضافة إلى تدمير 4 مخازن سرية مرتبطة بنشاط الطائرات المسيّرة.

ولم يحدد البيان موقع المخازن المعنية، إلا أنه أوضح أن إحدى الضربات استهدفت موقعا سريا للقدرات النوعية للحوثي في مديرية أزال بالعاصمة صنعاء.

فيما ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن السعودية شنت غارتين فجر الأربعاء على منطقة الحفا بمديرية السبعين، جنوبي صنعاء.

والثلاثاء، قال التحالف إنه دمّر 4 طائرات مسيرة، وقتل 210 مسلحين حوثيين، في سلسلة استهدافات لمواقع ومراكز تابعة للجماعة المسلحة.

وقال التحالف إنه قام بتنفيذ 31 استهدافا ضد مليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف وسط وشمالي اليمن، خلال 24 ساعة.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.