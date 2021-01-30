السعودية تدمر مسيرة مفخخة حوثية باتجاه المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة السعودية.
وأكد التحالف على أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.
وأوضح التحالف العربي أن اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها تم في الأجواء اليمنية.
وفي الـ18 من يناير الجاري أصيب 3 مدنيين من سكان بلدة حدودية بمنطقة جازان جنوب السعودية، إثر سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون.
وفي منتصف يناير الجاري، أعلن التحالف العربي تمكنه من اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار "مفخخة"، أطلقتها ميليشيات الحوثي من محافظة الحديدة غربي اليمن، تجاه السعودية.
وفي المقابل تنفذ المليشيات المذكورة هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف مدن سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
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