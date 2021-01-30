السعودية تدمر مسيرة مفخخة حوثية باتجاه المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة السعودية.

وأكد التحالف على أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأوضح التحالف العربي أن اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها تم في الأجواء اليمنية.

واعتبر أن محاولة الهجوم هذه تؤكد "استمرار الميليشيا الإرهابية في محاولات تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وفي الـ18 من يناير الجاري أصيب 3 مدنيين من سكان بلدة حدودية بمنطقة جازان جنوب السعودية، إثر سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون.

وفي منتصف يناير الجاري، أعلن التحالف العربي تمكنه من اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار "مفخخة"، أطلقتها ميليشيات الحوثي من محافظة الحديدة غربي اليمن، تجاه السعودية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة ومليشيات الحوثي المدعومة من ايران أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ المليشيات المذكورة هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف مدن سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.