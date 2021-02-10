السعودية: تدمير طائرتين مفخختين.. وحريق في مطار أبها

أفادت مصادر إعلامية سعودية، اليوم الأربعاء بنشوب حريق في طائرة مدنية بمطار أبها، جراء هجوم لجماعة أنصار الله الحوثية.

ونقلت المصادر عن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أنه تمت السيطرة على الحريق الصغير.

وقال التحالف العربي:

"اعتداء إرهابي جبان استهدف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية وتعرضت طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه".

وأضاف التحالف "نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان وسيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وقالت قوات التحالف المشتركة لدعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق اليوم الأربعاء أنها اعترضت طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما ميليشيا الحوثي، باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح أن

عملية الإطلاق تلك تمت "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، وفق ما ذكرت وكالة واس.

والاثنين، قالت الخارجية الأميركية إن واشنطن تشعر بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، داعية إياهم إلى "الوقف الفوري" لهذه الهجمات.

وقالت الخارجية في بيانها: "بينما يتخذ الرئيس خطوات لإنهاء الحرب في اليمن، وقد أيدت المملكة العربية السعودية تسوية تفاوضية، تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين".

وأضاف البيان: "ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل السعودية ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، والتي لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني".

وحث بيان الخارجية الأميركية ميليشيا الحوثي "على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص غريفيث لتحقيق السلام"، مضيفة أنه حان الوقت الآن لإيجاد نهاية لهذا الصراع.