السعودية.. تدمير 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

قال التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أنه اعترض اليوم الخميس طائرة مسيرة ثالثة أطلقها جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت أنها اعترضت قبل ساعات طائرتين مفخختين أطلقتهما "أنصر الله"، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في خميس مشيط

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف، قوله "إن تصعيد ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية عدائي وهمجي"، مضيفا أن "محاولات الميليشيات الحوثية بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها".

وأكد التحالف "اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

واتهم فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، أمس الأربعاء، كافة أطراف الصراع في اليمن، بمن فيهم الحكومة المعترف بها دولياً والتحالف العربي بقيادة السعودية، مسؤولية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد التي تشهد حرباً مستمرة منذ نحو 7 أعوام.

ويشهد اليمن للعام السابع تواليا معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014