السعودية تدين انتهاك إيران "للسيادة العراقية" وتدعو لضبط النفس

جددت السعودية كذلك دعوتها "إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف" في العراق.

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن المملكة نددت الخميس بالهجمات الإيرانية على قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية ووصفتها بأنها "انتهاك للسيادة العراقية".

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن المملكة نددت الخميس بالهجمات الإيرانية على قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية ووصفتها بأنها "انتهاك للسيادة العراقية".

وأضاف التلفزيون انه "في إطار متابعة المملكة العربية السعودية لمجريات الأحداث في العراق، والتي سبق أن أصدرت المملكة بيانات حولها، وما حصل من تطورات تمثلت في قيام إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تتواجد فيهما قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، فإن السعودية إذ تشجب هذه الاعتداءات وتدين انتهاكها للسيادة العراقية، فإنها تدعو مجدداً إلى ضرورة ضبط النفس من قبل كافة الأطراف".

