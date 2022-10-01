السعودية: ترخيص "موثوق" يدخل حيز التنفيذ وسط ردود فعل متباينة

دخل العمل بترخيص "موثوق" في المملكة العربية السعودية، حيز التنفيذ اليوم، وسط حالة من ردود الفعل المتباينة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي أعرب فيه بعض رواد مواقع التواصل، عن سعادتهم بالقرار، الذين يرون فيه خطوة مهمة لتنظيم قطاع الاعلانات والمحتوى الرقمي، تساءل آخرون عن المساواة بين المعلنين في رسوم إصدار الترخيص.

وأفادت قناة "الإخبارية" بأن العمل بترخيص "موثوق" دخل حيز التنفيذ اليوم، لافتة إلى أن هذ الترخيص يتيح لصناع المحتوى والمعلنين "نشر إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن الترخيص "إلزامي" لمن يرغب بمزاولة الإعلانات، موضحة أن قيمة الرخصة تصل إلى 15 ألف ريال سعودي لمدة 3 سنوات.

وأوضحت هيئة الإعلام المرئي والمسموع أن ترخيص "موثوق" للأفراد المعلنين عبر حساباتهم الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي، ولا يلزم للشركات والمؤسسات إصداره، ولكن في حال تعاقد شركات الدعاية والإعلان مع الأفراد، فإن ذلك لا يغني الفرد عن إصدار الترخيص، بل يجب على المعلنين الأفراد إصدار الترخيص في كل الحالات لتتمكن الشركات من التعاقد معهم.

في حين أكد مطلعون بأن ترخيص "موثوق" سيساهم في حماية أفراد الأسرة من المحتوى غير المناسب، والحد من الإعلانات غير المناسبة للفرد والأسرة، وقال أحدهم: ما تقوم به هيئة الإعلام المرئي والمسموع من تنظيم للفوضى في عالم شبكات التواصل الاجتماعي من خلال موثوق يستحق الشكر والتقدير، وسنجني ثمار ذلك في القريب العاجل.

اللهُم لك الحمد تمت الموافقة وإصدار لي #موثوق

اللهُم عونك على استمرار تقديم كل ما ينال الثقة والقبول وإرزقني القبول. pic.twitter.com/0n0s4jhHfR — راشد المسردي (@rashed_almasrdi) September 30, 2022

#ترخيص_موثوق

• تعمل اعلانات حتى لو غير مادية ملزم بالترخيص



• غير سعودي ملزم بالرخيص



• وجودك خارج السعودية لايعني انك غير ملزم بالترخيص



•توصي على مطاعم ومقاهي ومحلات ومنتجات ملزم بالترخيص



•تعمل مسابقات ورعايات لشركات ملزم بترخيص #موثوق — ثامر الفرشوطي (@ALFarshooti) September 30, 2022