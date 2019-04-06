السعودية ترد على منتقدي إعدام فتاة نيجيرية في المملكة

تنفيذ عقوبة الإعدام بحق فتاة نيجيرية متهمة بتهريب المخدرات.

ردت السفارة السعودية في نيجيريا على انتقادات مسؤولين نيجيريين ومنظمات حقوقية دولية بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق فتاة نيجيرية متهمة بتهريب المخدرات.

وقالت السفارة في تغريدة لها على صفحتها في موقع "تويتر" أمس الجمعة، إنه بشأن التصريحات التي أدلت بها مساعدة رئيس الجمهورية النيجيرية للشؤون الخارجية والمغتربين، تود السفارة توضيح الآتي:

تؤكد السفارة أن كافة الإجراءات القانونية والقضائية قد تم تطبيقها فيما يتعلق بقضية المواطنة النيجيرية المذكورة قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقها.

إن جميع المتهمين الذين يعرضون على المحاكم في المملكة العربية السعودية يتاح لهم الاستعانة بمحامين للترافع عنهم، وتتكفل الدولة بتوكيل محامين لمن لا يمتلك القدرة المالية لذلك.