السعودية ترفض التدخل في شؤون البحرين

دافعت السعودية عن موقف البحرين ورفضت التدخل في شؤونها الداخلية وتحدثت الرياض عن تطلعها إلى علاقة متينة بين البحرين والعراق.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، إنها "تتابع باهتمام كبير وقلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من العراق تجاه البحرين وقيادتها".

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن "التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين والتجاوز على حرمة ومكانة قيادتها أمر غير مقبول على الإطلاق وتدخل مرفوض".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد هاجم سياسة البحرين ودعا ملكها للاستقالة فيما رد الخارجية في المنامة بالقول "كان الله في عون العراق من امثالك" وهو ما دفع الحكومة العراقية الى مطالبة البحرين للاعتذار