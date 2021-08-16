السعودية ترفع "حظر العمرة" عن 23 بلدا وتستثني دولا عربية

استثنت العربية السعودية مصر من قائمة الدول التي من المفترض ان تستقبل رعاياها لاداء مناسك العمرة بسبب قيود جائحة كورونا.

رفع الحظر عن 23 دولة

وأشارت مصادر سعودية إلى أن السعودية رفعت الحظر عن هونغ كونغ، أرمينيا، كوراكاو، الصين، نيكاراغوا، إيران، السويد، مقدونيا، ألمانيا، الولايات المتحدة، غينيا بيساو، تايوان، اليابان، إيرلندا، البرتغال، مكاو، بريطانيا، سويسرا، إيطاليا، فرنسا، جزر فيرو، ليبيريا، والجبل الأسود.

أما قائمة الدول التي ما زالت تخضع للحظر فتشمل مصر، لبنان، الإمارات، جنوب إفريقيا، الأرجنتين، البرازيل، إندونيسيا، فيتنام، تركيا، الهند، باكستان، أفغانستان، وإثيوبيا.

استقبال طلبات المعتمرين

وباشرت السعودية مؤخرا استقبال طلبات المعتمرين من خارج المملكة بعد عام ونصف من تعليق عمرة الوافدين في إطار قيود جائحة كورونا، التي لا تزال سارية تجاه معتمري عدد كبير من الدول.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أن "الطاقة الاستيعابية ستصل إلى 60 ألف معتمر موزعين على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريا"، مشيرة إلى أن إصدار التصاريح سيكون من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا" ضمن منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية.