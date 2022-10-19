السعودية تريد الانضمام الى تحالف "بريكس"

كشف رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، النقاب عن مساعي المملكة العربية السعودية للانضمام الى تحالف "بريكس" الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا

السعودية تريد الانضمام الى بريكس

جاءت تصريحات الرئيس الجنوب افريقي التي نقلتها محطة الإذاعة المحلية SABC في اعقاب زيارة خاطفة الى الرياض وقالت ان الرئيس رامافوزا أمضى عطلة نهاية الأسبوع في السعودية واجرى مباحثات مع القيادة السعودية بهدف توسيع العلاقات التجارية بيم البلدين الا انه لمس خلال المحادثات نية العربية السعودية الانضمام إلى دول بريكس.

النظر في انضمام السعودية الى بريكس

ومن المقرر ان تجتمع دول "بريكس" في قمة ترأسها جنوب إفريقيا حيث سيتم مناقشة مسالة انضمام السعودية الى الحلف ويشير الرئيس الجنوب افريقي الى ان بلاده التي ترأس التحالف حاليا خاطبت الاعضاء واكد انه سيتم اتخاذ القرار خلال مناقشتة وقت الاجتماع الا انه اكد بان "دخول المملكة العربية السعودية إلى "بريكس" سيحدث تغييرات كبيرة للدول الشريكة في الاتحاد".

يذكر ان الأرجنتين وإيران وإندونيسيا طلبت الانضمام الى تحالف البريكس الذي يمثل جسما اقتصاديا بالدرجة الاولى

الجزائر تلمح الى امكانية الانضمام الى بريكس

في اغسطس الماضي نقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، انه يفكر في بإمكانية انضمام الجزائر إلى دول بريكس

وقال تبون خلال لقاء مع الصحافة الوطنية "إن مجموعة بريكس تهم الجزائر بالنظر لكونها "قوة اقتصادية وسياسية"

واشار الى ان الالتحاق بهذه المجموعة سيبعد الجزائر عن "تجاذب القطبين"

الخلافات السعودية الاميركية

يضم تحالف البريكس اشد الدول المعادية للسياسة الاميركية، وهي دول كبار الدول الصناعية والعسكرية والمصدرة للنقط في العالم وتحتل نسبة كبيرة من مساحة الكرة الارضية واعلان السعودية نيتها الانضمام الى هذا التحالف قد يزيد الشق بينها وبين الولايات المتحدة التي توعدتها خلال الايام الماضية بعقوبات نتيجة رفضها الخضوع والانصياع في زيادة كميات النفط المنتجة ، وهو ما فسرته واشنطن بانه قرار يصب في صالح روسيا على الرغم من تاكيد السعودية ان قرارها سيادي ويتماشى مع ظروف التنمية في البلاد.

ما هو تحالف بريكس؟

تأسست بريكس عام 2006 خلال اجتماع وزراء خارجية (البرازيل وروسيا والهند والصين) بمدينة نيويورك على هامش المناقشة العامة لجمعية الأمم المتحدة واطلق على التحالف اسم بريك وهي الاحرف الاولى من اسماء تلك الدول قبل ان تنضم جنوب افريقيا الى التحالف

وكان اول اجتماع للقادة قبل ذلك بعام اي في 2008 في جزيرة هوكايدو اليابانية على هامش اجتماع قمة «الثماني الكبرى». وقد اتفق كل من رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على التنسيق بينهم في أكثر القضايا الاقتصادية العالمية، يشار الى ان مساحة هذه الدول تشكل ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40 % من سكان الأرض.