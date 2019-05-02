السعودية تساعد ناقلة إيرانية تعطل محركها بالبحر الأحمر 

قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس إن قوات حرس الحدود السعودية ساعدت ناقلة نفط إيرانية كانت تواجه مشكلة في المحرك قبالة ساحل جدة في البحر الأحمر، وذلك بعد أن تلقت الرياض طلبا للمساعدة من إيران.

وأضافت الوكالة أن الناقلة (هابينس 1) وطاقمها المولف من 26 بحارا كانت على مسافة 70 كيلومترا جنوب غربي ميناء جدة الإسلامي. وتابعت أن القبطان طلب قطرها لوجود "عطل في المحرك وأنها في وضع فقد السيطرة".

وقالت الوكالة إن طاقم السفينة يتألف من 24 إيرانيا واثنين من بنجلادش.

ونقلت عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود قوله "المملكة تلقت طلبا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة".

وأضافت "تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة وعدم حدوث أي أضرار بيئية وتقديم الدعم والمساندة".

ونقلت وكالة شانا الإيرانية للأنباء الخميس عن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية قولها إنه لا يوجد تسرب في البحر الأحمر من ناقلتها (هابينس 1) بعد تعطل محركها.

وقالت الوكالة "كانت الناقلة التي تحمل طاقما مؤلفا من 26 فردا تبحر يوم الثلاثاء في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس عندما تعطل محركها بسبب تسرب المياه إلى غرفة المحركات".

