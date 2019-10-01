السعودية تستأنف تشغيل قطار الحرمين خلال شهر

أعلن أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل الإثنين، عن تشكيل لجان للتحقيق في حادثة حريق محطة قطار الحرمين في مدينة جدة، مشيرا إلى أن نسبة الأضرار لا تزال غير محددة جراء هذه الحادثة.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء نقلا عن وزير النقل أن شبكة قطار الحرمين السريع التي شب حريق في إحدى محطاتها ستعود للعمل خلال 30 يوما.

وأوقفت السلطات الخدمة الأحد بعدما اندلع الحريق في محطة رئيسية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر والذي تسبب في إصابة خمسة أشخاص على الأقل.

وقال أمير مكة خلال زيارته موقع الحريق يوم الاثنين: "الحرائق تحدث في كل مكان في العالم"، وتابع قائلا: "صدرت عدة أوامر بتشكيل عدة لجان، وزارة الداخلية تحقق وإمارة منطقة مكة المكرمة تحقق، ونحن ننتظر نتائج هذه التحقيقات واللجان".

وأضاف الأمير خالد الفيصل في حديثه عن الحريق قائلا إنه سيتم رفع نتائج التحقيقات للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مشددا على أن القضية كبيرة وليست بالسهلة، وتابع قائلا: "لا بد من التحقق مما حدث بالفعل ولماذا حدث".

وأكد أمير مكة عدم وجود نسبة محددة للأضرار الناجمة عن الحريق، مشيرا إلى أن الجهات المعنية لا تزال في طور إحصاء هذه الأضرار، لافتا إلى أن هناك تطورات جديدة في الحريق تحدث كل يوم.

وكشف الفيصل أن سقف المحطة "لا يزال يتهاوى"، مشيرا إلى أن الطابقين الأرضي والأول سليمين بينما تضرر الطابق الثاني وسقف المحطة بشكل كبير، لافتا إلى أنه لا يستطيع أن يوقف أي شخص دون سبب "واضح".

ووجه أمير مكة رسالة إلى وسائل الإعلام والمشاهدين بعدم الوصول إلى فكرة أو استنتاج قبل انتهاء اللجان من تحقيقاتها كي لا تكون الاستنتاجات خاطئة.

وكان قد نشب حريق ضخم في محطة قطار الحرمين بمدينة جدة، الأحد، واستمر لساعات طويلة قبل أن تعلن فرق الإطفاء عن السيطرة عليه في وقت متأخر من ليل نفس اليوم.

وكانت قد أعلنت السلطات السعودية عن إصابة 5 أشخاص جراء اندلاع الحريق، وقد ساعد الطيران في إخلاء المحطة خلال محاولة فرق الإطفاء إخماد الحريق.

