السعودية تستدعي سفيرها في لبنان لمشاورات عاجلة

قالت وسائل اعلام لبنانية الاربعاء، ان السعودية استدعت سفيرها لدى لبنان من اجل مشاورات عاجلة، وذلك بالتزامن مع بدء رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي مباحثاته لتشكيل الحكومة جديدة في هذا البلد.

وقالت قناة "الجديد" ان "السفير السعودي وليد بخاري غادر بيروت متجها إلى المملكة بعد استدعائه للتشاور".

ومن جانبها قالت قناة "ال بي سي" ان السفير جرى استدعاؤه "بشكل عاجل إلى المملكة العربية السعودية للتشاور".

ياتي ذلك غداة بدء رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي مشاورات مع الكتل النيابية بهدف تشكيل حكومة جديدة "في أسرع وقت ممكن.

ووعد ميقاتي الثلاثاء بتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا غير مسبوق.

ومن المعروف ان السعودية لها كلمة وازنة في ما يتعلق بتشكيل الحكومات اللبنانية، وذلك منذ ان رعت ما يعرف باتفاق الطائف الذي جرى توقيعه عام 1989 وانهى الحرب الاهلية التي دامت 15 سنة في لبنان.

ونقل تلفزيون "ام تي في" عن مصادر قولها ان "الموقف السعودي من حكومة نجيب ميقاتي سيتناغم مع موقفها السابق من حكومته في العام 2011 على أنّها حكومة "حزب الله".

وبعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف حكومة جراء الخلافات السياسية الحادة، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون الإثنين ميقاتي (65 عاما) تشكيل الحكومة، في مهمة وصفها الرئيس المكلف بـ"الصعبة".