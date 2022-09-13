السعودية تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بحضور أكثر من 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم

ويرفع المؤتمر شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" حيث سيحتضنه مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض من 13 - 15 سبتمبر 2022

وسيتحدث 200 خبير يمثلون 90 دولة في العالم ويطرحون رؤاهم خلال مشاركاتهم في أكثر من 100 جلسة عمل وحلقات النقاش والورش المصاحبة والاطلاع على أكثر من 40 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التي سيتم استعراضها خلال القمة من جهات ابتكارية محلية وعالمية

وسيتم خلال أعمال القمة توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها، و إعلان 8 مبادرات محلية ودولية ما بين شركات ومؤسسات عالمية في سبيل تعزيز التعاون الدولي حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته.

يذكر أن النسخة الأولى من القمة عُقدت افتراضياً قبل عامين في السعودية، خلال شهر أكتوبر عام 2020 م، بمشاركة أكثر من 200 خبير وصانع قرار على مدار يومين، وتضمن حوارات ذات أهمية عالمية سواءً من ناحية التعافي من جائحة “كورونا” أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي.

وحضر فعاليات النسخة الأولى من القمة أكثر من 13 ألف مهتم بمجالات الذكاء الاصطناعي، كما تخطت مشاهدات القمة على شبكات التواصل الاجتماعي حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة.