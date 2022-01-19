السعودية تستعد لاستقبال "مقرقع الأبواب"

يستعد السعوديون لاستقبال ابرد ايام العام، وقد حذر خبير من تلك الموجة مؤكدا خطورتها على السكان وداعيا لتوخي الحيطة والحذر

ابرد الايام على السعودية

وقال خبير الأرصاد الجوية في السعودية، خالد الزعاق، إن الأسبوع الحالي الذي تشهده المملكة هو الأبرد خلال العام، ووصف في تصريحات نقلتها حسابات سعودية على وسائل التواصل الاجتماعي، البرد الحالي بـ"مقرقع الأبواب" بسبب قوة الرياح.

وغرد الزعاق، قائلا إن أبرد أيام الأسبوع (الثلاثاء والخميس والجمعة)، مضيفا "هذا هو حال موسم الشبط يجيك دفء ثم يقشعك قشعا ببرده".

#الطقس بمشيئة الله؛ انخفاض درجات الحرارة على معظم المملكة وتساقط الثلوج على الحدود الشمالية الجوف تبوك (جبل اللوز-علقان) تُسبق برياح مثيرة للأتربة على تلك المناطق وتكوّن الضباب والسحب الممطرة مصحوبة برياح يتخللها سحب رعدية على الرياض، المدينة المنورة، جازان عسير والباحة.#واس_عام pic.twitter.com/o4qPM8foMd — واس العام (@SPAregions) January 19, 2022

صوت خلخلة الابواب والنوافذ

وفي مقطع مصور، قال: "الأحوال المناخية لا تعزف على وتر واحد، ونحن الآن في موسم الشبط الذي يتسم بسرعة التقلبات، فيما يقول العامة (شباط ما على كلامه رباط)".

وبحسب الزعاق، فإن هذا الموسم يتسم ببرودة رياحه والتذبذب في حركتها بين القوة والضعف، "نسمع صوت خلخلة الأبواب والنوافذ حتى يقول العامة (شباط مقرقع البيبان)".

الزعاق:



البرد الحالي يُسمى بـ"مبكية الحصني" من شدة البرد ، و "مقرقع الأبواب" بسبب قوة الرياح. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 18, 2022

ثلوج في السعودية

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تنخفض درجات الحرارة على معظم المملكة، وتتساقط الثلوج على الحدود الشمالية.

ويتكون الضباب والسحب الممطرة مصحوبة برياح يتخللها سحب رعدية على الرياض والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة.