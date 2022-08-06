السعودية تستنكر الهجوم الإسرائيلي على غزة وتؤكد قوفها إلى جانب الفلسطينيين

استنكرت السعودية الهجوم الذي يشنه الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة، واكدت وقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لانهاء التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن المملكة "تستنكر الهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة"، مؤكدة "وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق".

وناشدت "المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده".

كما أدان الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي نايف الحجرف العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وفي بيان صدر عن مجلس التعاون الخليجي، استنكر الحجرف ما أسماه ”العدوان العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين“.

وأوضح البيان أن ”ذلك الاستمرار لجرائم إسرائيل، قوة الاحتلال، ماهو إلا انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية“، مشددا على ”ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال“.

وقدم الحجرف التعازي ”لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل“.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن 15 "شهيدا" فلسطينيا و140 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

في المقابل، تواصل "سرايا القدس" الجناح المسلّح لحركة "الجهاد الإسلامي"، إطلاق رشقات صاروخية، وقذائف هاون تجاه مواقع ومدن إسرائيلية.