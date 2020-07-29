السعودية تسجل أدنى حصيلة وقطر تتخطى عتبة الـ110 آلاف إصابة

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر شهر مايو الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن تسجيل 1759 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1897 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ 29 مايو عندما تم رصد 1618 إصابة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 27 وفاة جديدة جراء "كوفيد-19" في المملكة، مقابل 29 وفاة أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 272590، بما في ذلك 2816 حالة وفاة، و41205 حالات نشطة، منها 2063 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 2945 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 228569 شخصا.

الى ذلك أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأربعاء عن تسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 283 إصابة في اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" رصد عدد وفاتين جديدتين ناجمتين عن الوباء، لليوم الثاني على التوالي.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في قطر حتى اليوم 110153، بما في ذلك 169 حالة وفاة و3135 حالة نشطة، منها 97 مريضا في العناية المركزة.

وتماثل 246 شخصا للشفاء من كورونا في قطر منذ يوم أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 106849.

وتعد قطر من بين الدول الأكثر تضررا بكورونا على مستوى العالم، من حيث عدد الإصابات بالنسبة لمجموع عدد السكان فيها.