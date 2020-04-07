السعودية تسجل 147 إصابة جديدة بكورونا ودبي تمدد إغلاق المرافق التجارية

واصلت السعودية تسجيل المزيد من حالات الاصابة بفيروس كورونا رغم تشديد اجراءاتها لابطاء انتشار الفيروس، فيما مددت إمارة دبي إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل/ نيسان الجاري للجد من المرض.

أعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان الثلاثاء، تسجيل 147 إصابة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى ألفين 752 إصابة، بينها 38 وفاة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية الإثنين، فرض منع تجول على مدار 24 ساعة في 9 مدن لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تصريحات لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية أعلن فيه فرض منع التجول على مدار 24 ساعة في 9 مدن لمواجهة كورونا.

وشمل القرار كل من الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر، وفقا لواس.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي المملكة لمواجهة جائحة كورونا وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

واضاف "لا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع"، وفقا للوكالة السعودية.

الى ذلك، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الإماراتية الثلاثاء، تمديد قرارات الإغلاق للأنشطة التجارية، حتى نهاية فترة برنامج التعقيم الوطني بالمدينة في 18 أبريل/ نيسان الجاري، لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت اقتصادية دبي، في تغريدة على تويتر، أن القرار يأتي تماشيا مع التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا، مشيرة إلى استمرارية عمل الأنشطة المستثناة، دون تغيير.

وفي 25 مارس/ آذار الماضي، وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، المنشآت التجارية بالإمارة إلى غلق أبوابها لمدة أسبوعين، حتى الثامن من أبريل 2020.

ويشمل القرار الأسواق الرئيسية وكافة المنشآت والأنشطة التجارية المنتشرة في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية في الإمارة، بما في ذلك المراكز التجارية ومراكز التسوق، يضاف إليها الأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم، باستثناء أسواق الأسماك والخضروات واللحوم للبيع بالجملة والتوريد.

وسجلت البلاد حتى مساء الإثنين، نحو 2076 إصابة بكورونا، منها 11 وفاة، فيما تماثلت 167 حالة للشفاء.

وحتى صباح الثلاثاء، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم قرابة مليون و350 ألفا، توفي منهم نحو 75 ألفا، فيما تعافى حوالي 287 ألفا، ًحسب موقع "وورلد ميترز".

