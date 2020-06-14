السعودية تسجل 40 وفاة و4233 إصابة جديدة بكورونا

اعلنت السعودية الأحد، وفاة 40 شخصا بفيروس كورونا واكتشاف 4233 إصابة جديدة بالفيروس و2172 حالة شفاء خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 127 ألفا و541 إصابة بينها 972 وفاة و 84 ألفا و720 حالة تعافٍ.

من جهة اخرى، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 4 وفيات و514 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 628 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 18 ألفا و227، منها 41 وفاة، و12 ألفا و818 حالة تعاف.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة 3 حالات وفاة و 1186 إصابة جديدة بكورونا و 1646 حالة شفاء.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد المصابين بلغ 22 ألفا و631، بينها 73 وفاة، و56 ألفا و898 حالة تعافٍ.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 34 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و446، منها 32 وفاة، و868 حالة تعاف.

