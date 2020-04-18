السعودية تسجل 8 وفيات و1132 إصابة جديدة بكورونا

تتصدر السعودية دول الخليج في حصيلة الاصابات بالفيروس والتي بلغت 8274 حالة، تليها الامارات بنحو 6300 اصابة، ثم قطر حيث سجلت السبت حالة وفاة جديدة رفعت الاجمالي الى ثمانية، بينما وصل عدد حالات الاصابة الى 5008 .

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8274 حالة، بعد اكتشاف 1132 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية خلال مؤتمر صحافي يومي حول تطورات كورونا، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة لسعودي عمره 34 عاما وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عاما، ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة.

وضمن توسيع الإجراءات لمحاربة كورونا، أعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت، عزل حيين في منطقة الأحساء شرق المملكة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة السبت تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في قطر إلى ثماني حالات.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى تسجيل 345 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5008 حالات.

وأشارت إلى تسجيل 46 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 510 حالات.

وأوضحت أن 4490 إصابة تخضع للعلاج حاليا، لافتة إلى فحص 1811 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 60139.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، تسجيل حالة وفاة لمقيم بنغالي، ليصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 6 حالات.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيلها 93 إصابة بالوباء ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1751. فيما ذكرت أن مجموع الحالات التي تعافت ارتفع إلى 280 بعد شفاء 22 مصابا.

وقد أودى الفيروس بحياة 37 شخصا في الإمارات فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة هناك حتى يوم الجمعة 6300 حالة.

في الاثناء، ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في المغرب والكويت ولبنان وفلسطين السبت.

ففي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، عبر موقعها الخاص بإحصائيات كورونا، تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 137.

كما رصدت الوزارة 106 إصابات لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 2670 حالة.

وسجلت كذلك، شفاء 17 حالة لمصابين بكورونا ليبلغ مجموع حالات الشفاء 298.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 4 إصابات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 672 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 1040 فحصا أظهرت نتائجهم وجود 4 إصابات.

ولفت إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر الإجمالي عند 21 حالة، منذ 21 فبراير/ شباط الماضي.

كما أعلنت السلطات الفلسطينية السبت، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في مدينة القدس الشرقية، واتهمت إسرائيل بإخفاء عدد المصابين بالوباء بالمدينة المحتلة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة، بمدينة رام الله، إن "فلسطينية (87 عاما) من بلدة العيسوية بالقدس، توفيت متأثرة بإصابتها بكورونا".

وأعلنت الوزيرة الكيلة، خلال المؤتمر الصحفي، رصد 6 إصابات جديدة بالضفة الغربية، لترتفع الحصيلة إلى 313 منهم حالتا وفاة. وأوضحت أن من بين الإصابات 300 بالضفة، و13 بقطاع غزة.

وأشارت أن وزارتها رصدت استنادا إلى مصادر فلسطينية محلية، 105 إصابات بكورونا في القدس الشرقية.

وتتهم الحكومة الفلسطينية وزارة الصحة الإسرائيلية بعدم الإفصاح عن الأعداد الدقيقة للمصابين بالوباء من القدس الشرقية المحتلة.

ولا تملك وزارة الصحة الفلسطينية، أي صلاحيات داخل القدس الشرقية، ما يترك المعلومات عن الإصابات بالمدينة، حصريا بيد وزارة الصحة الإسرائيلية.

