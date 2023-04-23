السعودية تسعى لتنظيم رحلات جوية منتظمة بينها وايران

تسعى السعودية الى تنظيم رحلات جوية منتظمة بينها وايران اضافة الى الرحلات الموسمية خلال الحج والعمرة، بحسب ما افاد وزير النقل الايراني مهرداد بذرباش الاحد.

وقال بذرباش في تصريحات اوردتها وسائل اعلام محلية، ان هيئة الطيران الإيرانية تلقت طلبا رسميا من نظيرتها السعودية من اجل تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا بين البلدين خارج نطاق الرحلات التي يجري تنظيمها بصورة موسمية خلا العمرة والحج.

وفي 9 نيسان/ابريل الجاري، اكدت الرياض وطهران في بيان مشترك اعقب لقاءا تاريخيا في بكين بين وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود والإيراني حسين أمير عبداللهيان، اهمية تنفيذ الاتفاق المبرم بين الجانبين في العاصمة الصينية في الشهر الماضي.

وينص الاتفاق على إعادة فتح سفارتَي البلدَين بحلول منتصف الشهر المقبل وتنفيذ اتفاقيات تعاون موقعة منذ أكثر من 20 عامًا في المجالين الاقتصادي والأمني.

واكد بذرباش ان البلدين عازمان على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها، مضيفا انه "سيتم تنظيم الرحلات الجوية المتبادلة" على هذا الاساس.

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت قطيعة استتمرت منذ عام 2016، عندما هاجم محتجون السفارة والممثليات السعودية في ايران عقب اعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

وكذلك قامت دول خليجية بخفض علاقاتها مع ايران عقب حادثة مهاجمة السفارة السعودية، ومن بينها الامارات والكويت، لكن الاخيرتين اعادتا سفيريهما لاحقا.

وفي مؤشر بارز على تحسن العلاقات بين الجانبين، قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي انه قبل دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض.

ومن المتوقّع أن تجري الزيارة بعد شهر رمضان الذي انتهى في 21 نيسان/ابريل الحالي. ولم يتم بعد تحديد موعد للزيارة.