السعودية تسعى لزيادة مخزونها من "الباتريوت" لصد هجمات الحوثيين

كشف مسؤول أمريكي كبير، النقاب عن سعي السعودية لزيادة مخزونها من الصواريخ الاعتراضية من أنظمة باتريوت، لصد هجمات الحوثيين المتزايدة على المملكة.

وقال المسؤول لصحيفة "فايننشال تايمز"، أن السعودية طلبت من دول خليجية المساعدة للحصول على "الباتريوت"، مشيرا إلى أن تلك الدول قد تلبي رغبة الرياض بالحصول على هذه الانظمة الدفاعية.

واضاف المسؤول الأمريكي الذي لم يكشف عن هويته، أن خيار حصول السعودية على "الباتريوت" من دول الخليج، أسرع من البيع المباشر من الولايات المتحدة

وأضاف المصدر ذاته أن ترسانة الصواريخ لدى السعودية قد تنتهي في غضون أشهر قليلة، مشيرا إلى أن الحصول على صواريخ من دول أخرى يجب أن يتم بموافقة الإدارة الأمريكية.

وأوضح مصدر آخر مطلع على مسار المفاوضات أن السعودية طلبت من "الأصدقاء" تلك الصواريخ ، لكن مخزونهم منها ليس كبيرا.