السعودية تسقط 5 طائرات حوثيه مسيرة باتجاه مطار أبها وخميس مشيط

قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الجمعة إن المملكة اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وقال العقيد الركن تركي المالكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط”.

وأضاف المالكي أن حركة الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية.

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، قد ذكرت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، أنه تم تنفيذ عمليات هجومية بطائرات مسيرة على مطار أبها بجنوب غربي السعودية.

وأفادت القناة بأن “الملاحة الجوية توقفت في مطار أبها عقب استهدافه بطائرات قاصف كي 2”.

وكان التحالف العربي، أعلن الأربعاء، تعرّض مطار “أبها” الدولي في السعودية لـ “عمل إرهابي”، عبر “مقذوف” أطلقته جماعة “الحوثي”، التي أقرت بمسؤوليتها عنه وقالت إن المقذوف “صاروخ كروز”.

وبحسب التحالف، أدى “سقوط المقذوف إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة”، بينهم سيدتان إحداهما يمنية وأخرى هندية. (وكالات)