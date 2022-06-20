السعودية تسمح لمواطنيها بالسفر الى تركيا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى 4 دول بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميًا.

والدول الأربع هي إثيوبيا، وتركيا، وفيتنام ، والهند. واكد بيان الوزارة انه تم رفع تعليق سفر المواطنين سواء المباشر أو غير المباشر.

وأعلنت السعودية، قبل أيام، ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، منها عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة.

وعدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالـة الصـحية حسـب مـا تحـدده البروتوكولات الصـادرة مـن قبـل هيئـة الصـحة العامـة "وقايـة"، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل الـتي ترغب في تطبيـق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقـق مـن الحالة الصحية للدخول إليها.