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السعودية تشارك في مناورة "العلم الأحمر" بالولايات المتحدة

السعودية تشارك في مناورة "العلم الأحمر" بالولايات المتحدة
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