السعودية تشجب إطلاق الصواريخ من غزة على اسرائيل

ارشيف

شجب المندوب السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي ما وصفه بـ”إطلاق القذائف الصاروخية من غزة نحو مناطق مدنية إسرائيلية”، وذلك في كلمته أمام الجمعية العمومية للمنظمة الدولية، فجر الجمعة.

واكن المعلمي يشير في ذلك إلى قصف فصائل المقاومة الفلسطينية للمستوطنات الإسرائيلية خلال جولة التصعيد الأخيرة.

وصوتت السعودية ضد القرار الأمريكي بإدانة حركة حماس، وشدد المعلمي في كلمته على “ضرورة تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط وفق المبادرة العربية”.

وفشلت الولايات المتحدة بفرض مشروع قرارها الذي يدين المقاومة المسلحة في فلسطين وعلى وجه التحديد حركتي حماس والجهاد الإسلامي، حيث لم تحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير القرار.

وحصل مشروع القرار الأميركي على تأييد 87 دولة ومعارضة 58 دولة وامتناع 32 عن التصويت. في المقابل تبنت الجمعية العامة مشروع قرار إيرلندي بأغلبية ساحقة، حيث أيدته 156 دولة وعارضته 6 دولة وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

يشار إلى أن مشروع القرار الأمريكي يدين “حماس”، وإطلاق الصواريخ من غزة، دون أن يتضمن أي مطالبة بوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.