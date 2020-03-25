السعودية تشدد حظر التجول مع تسجيلها ثاني وفاة و133 إصابة جديدة بالكورونا

قالت السلطات إن منتهكي حظر التجول في المملكة، حيث سجلت ثاني وفاة بالكورونا الاربعاء، سيواجهون غرامة قدرها عشرة آلاف ريال (2665 دولارا)، ويمكن أن يتعرضوا للسجن لمدة تصل إلى 20 يوما في حالة تكرار المخالفة.

شددت المملكة العربية السعودية حظرا جزئيا للتجول في أنحاء البلاد بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، ليشمل منع الدخول أو الخروج من الرياض ومكة والمدينة فضلا عن منع الانتقال بين جميع مناطق المملكة بدءا من يوم الأربعاء.

والأوامر التي أقرها الملك سلمان ونشرتها وسائل الإعلام الرسمية وسعت أيضا حظر التجول في المدن الثلاث ليبدأ الساعة الثالثة عصرا بدلا من السابعة مساء اعتبارا من يوم الخميس.

كانت السعودية قد فرضت يوم الاثنين الماضي حظر التجول لمدة 21 يوما بعد أن سجلت قفزة في عدد حالات الإصابة بكورونا.

وأعلنت السعودية الأربعاء، تسجيل 133 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ثاني حالة وفاة جراء هذا المرض في المملكة.

وفي الإحاطة اليومية التي تقدمها السعودية، أكدت المملكة أنها سجلت 133 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة 900 حتى 25 مارس/أذار الماضي.

وأعلنت السعودية عن ثاني حالة وفاة على أراضيها جراء هذا الفيروس، لمقيم لم تكشف وزارة الصحة السعودية عن جنسيته أو المدينة التي يعيش فيها بعد، لكنها قالت إنه يبلغ من العمر 46 عاما.

وبينما ترتفع حصيلة المصابين، أكدت السعودية تسجيل حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 29 شخصا، وفقا للإحاطة.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي الست قفز إجمالي الإصابات إلى 2250 مع ست وفيات فيما سجلت سلطنة عمان 15 إصابة جديدة وسجلت الكويت أربع حالات.

واتخذت السعودية إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس، منها وقف رحلات الطيران الدولية وتعليق العمرة وإغلاق المساجد والمدارس ومراكز التسوق والمطاعم.

وغيّر حظر التجول والقيود الأخرى إيقاع الحياة اليومية في المملكة البالغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، يهوى كثيرون منهم التجمع في المقاهي أو المنازل حتى ساعات متأخرة من الليل.

وقال نصيف إريشيك، وهو تركي مقيم بالسعودية يلعب الورق في معظم الليالي مع الأصدقاء بأحد منازلهم، إن المجموعة لجأت إلى اللعب عبر الإنترنت لإبقاء التواصل بينها.

وأضاف لرويترز "الكورونا... غيرت عاداتنا وكل شيء في حياتنا".

وقالت السلطات إن منتهكي حظر التجول سيواجهون غرامة قدرها عشرة آلاف ريال (2665 دولارا)، ويمكن أن يتعرضوا للسجن لمدة تصل إلى 20 يوما في حالة تكرار المخالفة. وقال النائب العام إن من ينشرون لقطات فيديو للانتهاكات أو يشجعون الناس عليها قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال (800 ألف دولار).

وحثت السلطات في الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز الأعمال في المنطقة، الناس على البقاء في المنازل لكنها لم تعلن عن حظر تجول رسمي أو تعليق للعمل.

وأصدرت السلطات يوم الأربعاء توجيهات لمنافذ بيع المواد الغذائية بأن تظل مفتوحة على مدار 24 ساعة، لكن دون تجاوز نسبة 30 في المئة من طاقتها الاستيعابية لضمان التباعد لمسافة مترين بين المتسوقين.

وأكد منظمو معرض إكسبو 2020، المقرر أن يبدأ في أكتوبر تشرين الأول ويتوقع أن يجتذب نحو 11 مليون زائر من الخارج، وجود حالة إصابة بالفيروس بين العاملين، وقالوا إنهم يراجعون الخطط والاستعدادات.