السعودية تشدد على أهمية عودة إسرائيل والفلسطينيين للمفاوضات

يشير هذا الموقف إلى أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية غير محتمل في أي وقت قريب.

قال وزير خارجية السعودية الخميس إن جهود السلام في الشرق الأوسط ينبغي أن تركز على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في ظهور افتراضي في مركز أبحاث أمريكي "أعتقد أن التركيز الآن يجب أن يكون على إعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات. في نهاية المطاف، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلاما دائما واستقرارا دائما هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ويشير هذا التعليق إلى أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية غير محتمل في أي وقت قريب.