السعودية تشكر ترامب لتصديه لإيران ”بشكل لم يسبق له مثيل“

وجه نائب وزير الدفاع السعودي الشكر إلى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأربعاء لتصديه لإيران ”بشكل لم يسبق له مثيل“ ضد ما وصفها بهجمات غير مبررة.

وقال الأمير خالد بن سلمان على تويتر ”واجهت إدارة الرئيس ترامب عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بشكل لم يسبق له مثيل- نحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس على موقفه، وسنظل واقفين مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر والعدوان الأخرق“.

وتحدث الأمير خالد، نجل الملك سلمان، بعدما أمر ترامب بتشديد العقوبات على إيران في أعقاب هجوم يوم السبت على منشآت النفط السعودية.

وقال ترامب إنه أمر بتكثيف شديد للعقوبات المفروضة على إيران التي قال مسؤولون أمريكيين إنها نفذت على الأرجح الهجوم على منشأتي النفط.

وقد نددت وزارة الخارجية الروسية بقرار ترامب تشديد، وقالت إن هذا القرار لن يحل شيئا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها إن إيران لن تشعر بتأثير أي عقوبات أمريكية جديدة، لكن الوزارة أضافت أن العقوبات رغم عدم فائدتها فإنها أفضل من اختيار ترامب لحل عسكري.

