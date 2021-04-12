السعودية تصد هجوم حوثي كبير

قالت جماعة الحوثي اليمنية الاثنين 04/12 إنها أطلقت 17 طائرة مسيرة صوب أهداف سعودية، من بينها عشر طائرات استهدفت مصافي لشركة أرامكو النفطية السعودية في الجبيل وجدة، وذلك حسبما ذكرت قناة المسيرة المنفذ الإخباري التلفزيوني الرئيسي الذي تديره الجماعة المتحالفة مع إيران. ولم يصدر تأكيد بعد من السعودية.

التحالف يصد العدوان الحوثي

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن انه اعترض صاروخا باليستيا وثلاث طائرات من دون طيار مفخخة في هجوم استهدفت من خلاله الميليشيات الحوثية مواقع مدنية في جازان (جنوب السعودية) أمس.

وأوضح التحالف أن محاولات الميليشيات العدائية ممنهجة ومتعمدة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأنه جرى إحباط تلك الهجمات وصدها، مؤكدا أنه يتخذ «الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأعلنت الجماعة الموالية لايران في بيان إنه استهداف مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبيل بـ10 طائرات مسيرة نوع "صماد3"، كما تم استهداف مواقع عسكرية حساسة في منطقتي خميس مشيط وجيزان بـ5 طائرات مسيرة نوع "قاصف 2K" وصاروخين بالستيين نوع "بدر1".

بسم الله الرحمن الرحيم

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية

قال تعالى : (وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُو۟لَـٰۤئِكَ مَا عَلَیۡهِم مِّن سَبِیلٍ). صدق الله العظيم — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 12, 2021

ولفت الحوثيون إلى أن عملية "الثلاثين من شعبان" استمرت من مساء أمس الأحد، واستمرت حتى فجر الاثنين، وقد حققت أهدافها بنجاح، مؤكدين أن "العمليات مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا"، وفق ما نقلت قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله".