السعودية تضيف دولا جديدة لقائمة حظر السفر بسبب كورونا

أضافت السعودية الى قائمتها السابقة لحظر السفر بسبب كورونا كلا من دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والهند، وباكستان، وسريلانكا، والفلبين، والسودان، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإريتريا، وكينيا، وجيبوتي، والصومال.

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، فجرالخميس، بأنه تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، إلى عدة دول، من بينها دول الاتحاد الأوروبي، وتعليق الرحلات الجوية إليها.

جاء ذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية(واس)، نقلًا عن ذلك المصدر الذي لم تفصح عن هويته.

وقال المصدر "قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والهند، وباكستان، وسريلانكا، والفلبين، والسودان، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإريتريا، وكذلك إلى دول كينيا، وجيبوتي، والصومال".

واضاف انه تقرر كذلك "تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه".

وأوضح أن ذلك يأتي "وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره"

ولفت إلى أن القرار الجديد "يأتي إلحاقًا لقرار حكومة المملكة؛ تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى عدد من الدول التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد".

كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع المملكة الأردنية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

ويعطي القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.

وقد استثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني دولتي الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأشار القرار إلى أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية، ارتفاع إصابات "كورونا" في المملكة إلى 21، عقب تسجيل حالة جديدة.

ويأتي ارتفاع إصابات كورونا في السعودية بالتزامن مع تدابير اتخذتها المملكة بينها تعطيل الدراسة ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد، ومنع الاعتكاف وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة.

وسبق أن أعلنت السعودية تعليق سفر وقدوم المواطنين والمقيمين "مؤقتًا" من وإلى 14 دولة مختلفة حول العالم.

وتفيد إحصاءات غير رسمية، أنه حتى مساء الأربعاء، سجلت إصابة 125 ألفا و597 شخصا بكورونا، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.