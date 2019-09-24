السعودية تطالب العالم بوضع حد "للتصرفات العدوانية" لإيران

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الملك سلمان وصفه للهجوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بأنه مثّل "تصعيدا خطيرا".

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي جدد دعوته للمجتمع الدولي يوم الثلاثاء "لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية".

وقالت المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إن المؤشرات الأولية تظهر مسؤولية إيران عن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر أيلول. ورفضت المملكة إعلان جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم. وتنفي طهران ضلوعها فيه.

ونقلت الوكالة عن الملك سلمان وصفه للهجوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بأنه مثّل "تصعيدا خطيرا".

كما أكد المجلس أن قرار المملكة الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، والإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

